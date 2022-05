Pleziervaart op de Noordzee wordt steeds populairder: "Onder andere door succes van Emma Plasschaert"

Uit cijfers van Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) blijkt dat er in 2021 meer pleziervaarders waren in ons land dan ooit. Zo steeg het aantal leden van de WWSV van 25.800 leden in 2017 naar 28.898 in 2021. Toch is er nog veel groeimarge mogelijk als we vergelijken met onze buurlanden. In Nederland ligt het percentage pleziervaarders verhoudingsgewijs meer dan twintig keer zo hoog. In de maand mei zetten Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV), de watersportclubs en Sport Vlaanderen de pleziervaart in de kijker met de campagne #Samenhetwaterop.

"Dat komt enerzijds dankzij rolmodellen als Evi Van Acker, Emma Plasschaert en recent het Olympische duo Isaura Maenhout en Anouk Geurts. Dat spoort veel jongeren aan om in hun voetsporen te treden", reageert minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne. Hij gaf deze ochtend de afrap van de campagne in Nieuwpoort. "Daarnaast werd de sport iets goedkoper gemaakt. We hebben vanuit de overheid pleziervaart extra wind in de zeilen gegeven met een hervorming van de regelgeving. Daarmee maken we de pleziervaart toegankelijker, veiliger en moderner.