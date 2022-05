Poetin in boodschap aan de vooravond van Overwinningsdag: "Zoals in 1945 zal de overwinning voor ons zijn"

In deze boodschap haalt Poetin eerst de herinnering op aan de overwinning op de nazi’s in 1945. Daarna haalt hij weer het voorwendsel aan waarmee hij de huidige invasie in Oekraïne verrechtvaardigt: de strijd van Rusland tegen het oprukkende nazisme in Oekraïne.

“Vandaag is het onze plicht om te voorkomen dat het nazisme weer de kop opsteekt, wat zoveel leed heeft veroorzaakt in verschillende landen”, zo schrijft Poetin. In zijn boodschappen, specifiek aan de leiders van de volksrepublieken van Donetsk en Loegansk, schrijft Poetin dat “de Russische militairen vandaag, zoals hun voorouders, schouder aan schouder vechten voor de bevrijding van het geboorteland van het “Nazi-uitschot”. Poetin schrijft dat hij er vertrouwen in heeft dat, zoals in 1945, “de overwinning voor ons” zal zijn.