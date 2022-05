Advocaat Reuzegommers over uitstel proces: "Ik gruwel van idee van partijdigheid dat rond dit dossier hangt" 

Volgens Van Cauter is het een ongelukkige gang van zaken die zijn oorsprong al eerder in de procedure vindt. Het gaat terug tot de raadkamer waar volgens hem geen debat is geweest. "Daar wordt er beslist welke feiten voor de rechtbank aanhangig worden gemaakt. En een negatief aspect in deze zaak is -denk ik- de druk die er bestaat vanuit de media op de rechtbank. Daardoor is dat het moment in de raadkamer niet goed benut geweest is", aldus Van Cauter.