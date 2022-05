Terugblik op 36e editie van Gentse Floraliën: 75.000 bezoekers en grote opkomst van gezinnen

De Floraliën trekt doorgaans een iets ouder publiek, maar daar kwam dit jaar verandering in. "Door meer in te zetten op sociale media konden we ook een jonger publiek aanspreken. Op die manier konden we ook meer toeristen uit Wallonië en het noorden van Frankrijk naar hier lokken."

Vandesompele maakt zich sterk dat de toekomst van de Floraliën verzekerd is. "We gaan bij komende edities nog meer proberen in te spelen op enkele populaire trends. Zo gaan we proberen om stadsmensen met kleine terassen, geveltuinen en daktuinen aan te spreken."