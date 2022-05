Vilvoordse vzw (W)arm-kracht krijgt Damiaanprijs

Luk Hollebecq van (W)armkracht was opgetogen met de prijs: "Dit is heugelijk nieuws. Het is geen financiële prijs maar wel een erkenningsprijs en dat doet veel. Dat is voor ons een duw in de rug. Het komt dan ook nog van buiten Vilvoorde en de vorige winnaars zijn verenigingen met naam. Daar staan wij nu bij."

Hollebecq hoopt wel om in de toekomst een vaste locatie voor de vzw te hebben. Dat is nu niet het geval. "Ontmoeten is belangrijk voor ons, maar zonder vaste locatie is dat moeilijk."