Vrachtwagen gaat in Wommelgem door vangrail E313 en belandt meters lager op tramsporen

Een vrachtwagen die in de nacht van zaterdag op zondag op de E313 reed richting Antwerpen, is om nog onbekende reden van de weg geraakt en door de vangrail gereden. Dat gebeurde ter hoogte van Wommelgem, net voorbij de rotonde. De vrachtwagen met tankwagen kwam meters lagen weer op zijn wielen terecht, pal op de tramsporen. Volgens getuigen is de vrachtwagen helemaal rond zijn as getold.