Zoon ex-dictator Marcos favoriet bij verkiezingen Filipijnen

De stemhokjes gingen zondagavond onze tijd open. Meer dan 60 miljoen inwoners zijn stemgerechtigd. Mogelijk volgen maandagavond de eerste resultaten. In de peilingen ligt Ferdinand Marcos Jr. ver voor op de tweede, en dat is Leni Robredo. Zij is op dit moment vicepresident onder Duterte en is lid van de liberale partij. De partij van Duterte doet niet meer mee met de verkiezingen, hij zegt Marcos te steunen.

Dat komt onder meer ook omdat zijn dochter, Sara Duterte, de running mate is van Marcos als kandidaat-vicepresident. In totaal zijn er 10 kandidaten, maar algemeen wordt verwacht dat het tussen Marcos en Robredo gaat. De politie en het leger verkeren in de hoogste staat van paraatheid voor de verkiezingen, die op de Filipijnen traditioneel worden ontsierd door geweld en beschuldigingen van fraude.

Er zijn ook opnieuw vragen over hoe vrij deze verkiezingen zijn. Sociale media zijn aan banden gelegd, en ook met de algemene persvrijheid is het niet goed gesteld op de Filipijnen. Net omdat ze kritisch en vrij bericht, kreeg de Filipijnse journaliste Maria Ressa vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Ze kreeg de prijs samen met de Russische kritische journalist Dmitri Moeratov. Ook hij strijdt in Rusland voor persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.



Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. is 64 jaar en dus de zoon van ex-dictator Marcos en diens vrouw Imelda. Dictator Marcos regeerde met ijzeren hand op de Filipijnen van 1965 tot 1986. Na omstreden verkiezingen werd hij toen verplicht het land te verlaten. In 1989 overleed hij in ballingschap op Hawaï. Zijn vrouw Imelda leeft nog en is 92 ondertussen. De familie kreeg later de toestemming om terug te keren naar de Filipijnen. Nu hoopt Marcos Jr. in de voetsporen van zijn vader te treden en president van zijn land te worden.