Zorgboerderij Kapellen krijgt extra therapiepaard: "meer dan welkom, er zijn ellenlange wachtlijsten"

Het nieuwe therapiepaard Luna is officieel gedoopt bij zorgboerderij Meander in Kapellen. De negenjarige merrie vervolledigt de groep van negen andere paarden die de therapeuten van OLO-Rotonde vzw gebruiken in de zorgboerderij en in hun vestiging aan de Miksebaan in Brasschaat. "Nu zijn er ellenlange wachtlijsten om deel te kunnen nemen aan een sessie, dit extra paard is dus meer dan welkom", klinkt het bij de zorgboerderij.