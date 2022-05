Zwaar ongeval in Leopoldsburg: auto crasht tegen andere voertuigen, verschillende gewonden

"In een ander voertuig zat een persoon die lichtgewond was. In het aangereden voertuig was er één persoon lichtgewond en één persoon zwaargewond, maar wel buiten levensgevaar", zegt Adriaensens.

De Beringsesteenweg is momenteel afgesloten voor het verkeer ter hoogte van het ongeval: “Er moet lokaal omgereden worden. De politie verwacht toch dat het nog tot in de vroege avond zal duren voordat alle vaststellingen zijn gebeurd en de straat weer vrijgegeven kan worden.”