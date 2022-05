1600 leerlingen wagen hun kans tijdens het fietsexamen in Mechelen

In de Mechelse binnenstad is er tot en met woensdag een groot fietsexamen aan de gang. 1600 leerlingen uit het zesde leerjaar volgen een route van 3 kilometer en worden daarbij op verschillende plaatsen beoordeeld. Ze vertrekken vanuit een tent op de Grote Markt van Mechelen en zullen vervolgens via de Ijzerenleen, de Korenmarkt, de Brusselpoort, de Vaartdijk, de Willem Rosiersstraat, de Louisastraat, de Vijfhoek en de Bruul, terug bij de Grote Markt aankomen.