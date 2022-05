Assisenproces over moord op drugscrimineel Aquino: "We wilden hem dwingen om zijn kluis te openen"

Over het ogenblik van de schietpartij kon Nebusha P. niet heel veel zeggen: "Ik had mevrouw Aquino toen uit de auto getrokken. Maar ze verzette zich heel hevig en had me met haar elleboog een stamp in de onderbuik gegeven. Op een bepaald ogenblik werd er geroepen dat ik de auto moest gaan halen. Ik was minstens 100 meter verwijderd van de plaats waar er geschoten werd. Maar de enigen die een wapen hadden waren Sandro en Dragisa, dus een van die twee moet de problemen hebben veroorzaakt waar we nu in zitten." Dragisa had eerder gezegd dat Nebusha één van de twee gewapende mannen was, dus de twee spreken elkaar helemaal tegen. Nebusha weigerde tijdens het onderzoek om een verhoor met de leugendetector te ondergaan, naar eigen zeggen omdat hij zich niet goed voelde. Dragisa legde de test wel af, en volgens de onderzoekers loog hij niet toen hij zei dat hij niet geschoten had.