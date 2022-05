Arne Nilis was gokverslaafd: "Reclame maakte het normaal, goed dat gokreclame nu verboden wordt"

Tegen het einde van het jaar worden zo goed als alle vormen van gokreclame aan banden gelegd. Dat is goed nieuws, zegt Arne Nilis. De zoon van voetbaltrainer Luc Nilis was jarenlang gokverslaafd. "Reclame voor gokken maakte het normaal. Het was iets dat erbij hoorde. Als die reclame verboden wordt, is dat ook een signaal dat het niet normaal is. Er zijn risico's aan verbonden en dat moeten mensen ook wel weten."