Gevangenisserie "Time" grote winnaar op Britse tv-awards, ook covid-drama "Help" valt in de prijzen

In de lijst van winnaars en genomineerden valt op dat veel sociaal bewogen reeksen in de prijzen zijn gevallen. Beste actrice werd Jodie Comer, voor haar rol in de tv-film "Help". Comer, die vooral bekend is als huurmoordenaar in de serie "Killing Eve", speelt een verpleegster in een Brits verzorgingstehuis wanneer de eerste coronagolf toeslaat. Bekijk hier een trailer: