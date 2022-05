BE-Alert kan berichten nu ook verspreiden via digitale informatieborden

BE-Alert bestaat sinds 2017. Intussen is 85 procent van de Belgische gemeenten aangesloten bij het alarmeringssysteem. Het werd sinds de opstart meer dan 650 keer gebruikt om te waarschuwen voor een noodsituatie. Dat kan - behalve nu ook via infoschermen - via sms, mail of een telefonische oproep naar mensen die zich ingeschreven hebben, maar bijvoorbeeld ook via sms naar alle actieve gsm-toestellen in een bepaalde risicozone (ook zonder inschrijving).