BEKIJK - Olifantenstier maakt geen indruk op vrouwtjes in Planckendael en moet verhuizen

Olifantenstier Kanvar maakt onvoldoende indruk op de vrouwelijke olifanten en moet dierenpark Planckendael in Mechelen verlaten. Kanvar deel uit van een kweekprogramma maar slaagt er niet in Kai-Mook en May Tagu te verleiden. Hij is te klein en ze negeren hem totaal. "Het is een beetje zoals 'Blind Getrouwd': de match is er enkel op papier", zegt de coördinator van het dierenpark. Planckendael zoekt een nieuwe olifantenstier om het kweekprogramma verder te kunnen zetten.