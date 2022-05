In Malaya Rohan, een dorp ten oosten van Charkov dat Oekraïne heeft heroverd, liggen nog tientallen lijken van Russische militairen die door niemand zijn opgeëist. Dat heeft onze oorlogsjournalist Rudi Vranck met eigen ogen kunnen vaststellen. Ooit zaaiden ze terreur, nu liggen ze anoniem in een loopgraaf of een lijkzak in een treinwagon.