Blaarmeersen in Gent deze zomer betalend voor niet-inwoners, ID-check om strandzone in te mogen 

De stad Gent voorziet een afgesloten strandzone in de Blaarmeersen die betreden zal kunnen worden na een identiteitscontrole. "We bakenen de zone tijdelijk, tot september, af met hekken", zegt schepen Sofie Bracke (Open VLD). "We voorzien één in- en uitgang waar we kunnen screenen wie er binnenkomt en buitengaat." Er zal ook af en toe een controle gebeuren van de bagage die inwoners bij zich hebben. De stad voorziet aan de ingang en op het strand sfeerbeheerders en indien nodig ook bewakingsagenten die de rust helpen te bewaken.