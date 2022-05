Bijzonder luchtschip vliegt boven Kortrijk en Westhoek

De Goodyear Blimp is eigendom van Zeppelin en is er gekomen dankzij de samenwerking tussen het bandenmerk Goodyear en Zeppelin. Het is geen Zeppelin maar een zogenaamd halfslap luchtschip. In tegenstelling tot een Zeppelin heeft dit luchtschip maar een half skelet. Het schip stijgt dankzij een gas dat lichter is dan lucht. Het wordt vooral ingezet als herkenningspunt bij motorsportevenementen en zorgt voor luchtbeelden tijdens events.