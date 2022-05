Vrachtwagen brandt uit na ongeval in staart van file op E314 in Genk

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur in Genk. "Aan de E314 wordt momenteel gewerkt in Boorsem, en een vrachtwagenchauffeur had de file de laat opgemerkt en reed in op twee andere vrachtwagens", vertelt Gerry Peeters van de wegpolitie Limburg. De chauffeur die het ongeval veroorzaakte had een lading spuitbussen bij. "Door de impact van het ongeval zijn die spuitbussen beginnen branden. En dat vuur is overgeslagen naar de rest van de vrachtwagen en het voertuig voor hem."