Britse koningin Elizabeth II geeft verstek voor de troonrede, voor het eerst sinds 1963

Het Britse hof heeft lang gewacht om de beslissing kenbaar te maken. Volgens een statement van Buckingham Palace is het ook een beslissing die de koningin "met tegenzin" heeft genomen.

De 96-jarige Elizabeth is slecht ter been en heeft de voorbije maanden al meermaals verplichtingen afgezegd. Zo was ze niet aanwezig bij erediensten voor Pasen. Ze zal er ook niet bij zijn tijdens drie tuinfeesten die deze maand voor het eerst sinds de coronapandemie worden gegeven in Buckingham Palace. Ook een tuinfeest in het domein van Holyrood Palace in Schotland, eind juni, zal ze aan zich laten voorbijgaan.

Dit jaar is Elizabeth enkel in het openbaar verschenen tijdens een dankmis in maart voor haar echtgenoot prins Philip, die in april vorig jaar overleed.