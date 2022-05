Brusselse politie verscherpt controles op misbruik van e-steps

"We stellen toenemend misbruik vast van elektrische steps en fietsen, vooral als het over snelheid gaat. Snel tussen de wandelaars doorrijden in de voetgangerszone zorgt voor onveiligheid en dat laten we niet meer toe", stelt David Stevens van de fietsbrigade van de Brusselse politie. "Die bestuurders plukken we uit het verkeer en dan volgt een bekeuring en gaat de step even aan de kant."