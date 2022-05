CD&V-minister Crevits na slechte peiling: "De goeie zaken blijven niet kleven aan onze partij"

Ze geeft het voorbeeld van de btw-verlaging op energie. Volgens haar is dat een CD&V-idee: het was minister van Financiën Vincent Van Peteghem die er federaal zijn volle gewicht achter gooide. "Het is echt van belang dat we duidelijk maken hoe we het verschil maken in de twee regering."

Want wat gebeurde er in de praktijk? Gisteren communiceerde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert - en niet CD&V - dat die btw-verlaging verlengd wordt. Die pluim gaat nu op de hoed van Open VLD - die trouwens ook erbarmelijk presteerde in de peiling, maar wel alle negatieve media-aandacht naar CD&V ziet gaan.