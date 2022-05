EU-president Charles Michel moet schuilen voor raketaanval tijdens bezoek aan Oekraïense stad Odessa

Zijn bezoek aan Odessa, de havenstad in het zuidwesten van Oekraïne, had Charles Michel niet toevallig vandaag gepland. 9 mei is Europadag, de dag waarop het ontstaan van de Europese Unie wordt herdacht. "Ik kom Europadag vieren in een stad die een smeltkroes is van Europese cultuur en geschiedenis: Odessa. De stad waarover Poesjkin zei dat je hier Europa kunt voelen", zegt hij in een videoboodschap op Twitter.