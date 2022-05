200 jaar geleden was onze koning eerste staatshoofd ter wereld die trein nam, nieuwe expo toont koninklijke wagons

Onze koning Leopold I was het eerste staatshoofd ter wereld dat de trein nam en een koninklijk rijtuig tot zijn beschikking had. Onze eerste koningen reisden in uitzonderlijke treinen, met wagons die speciaal voor hen gebouwd waren. Vijf van die historische koninklijke rijtuigen kan je nu gaan bezoeken, in de expo "Royals & Trains", in Train World, het spoorwegmuseum in Schaarbeek.