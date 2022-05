Franse ex-premier François Fillon in beroep veroordeeld tot 1 jaar effectief wegens gesjoemel met overheidsgeld

Fillon en zijn vrouw gingen in beroep. Ze krijgen nu een iets lichtere straf. Fillon kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar effectief. In eerste aanleg was dat 5 jaar, waarvan 2 jaar effectief. Doordat de effectieve straf verlaagd is, zal hij wellicht niet naar de gevangenis moeten. In Frankrijk is het de gewoonte om celstraffen tot 1 jaar om te zetten in huisarrest en/of een enkelband.



Fillons echtgenote kreeg in beroep 2 jaar voorwaardelijk. In eerste aanleg was dat 3 jaar. Fillon en zijn vrouw moeten daarnaast ook elk een boete van 375.000 euro betalen. Fillon mag zich ook 10 jaar lang niet meer verkiesbaar stellen. Voor zijn vrouw is dat 2 jaar. Die uitspraak zal niet veel weerslag hebben: Fillon had namelijk voor zijn veroordeling in eerste aanleg al aangegeven dat de politiek voor hem een afgesloten hoofdstuk is.

Fillon en zijn echtgenote hebben beslist om in cassatie te gaan tegen de veroordeling in beroep.