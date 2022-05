Gemeente neemt maatregelen tegen fietsdiefstallen aan station van Vertrijk

Bewakingscamera's bieden volgens schepen Devroye geen oplossing: "We weten uit ervaringen in de stations van Leuven, Herent en Mechelen dat camera's de dieven niet echt afschrikken. Bovendien mag je niet zomaar een bewakingscamera plaatsen. Onze camera's zouden wel het gemeentelijk domein mogen filmen, maar niet het station of het perron, want dat is eigendom van de NMBS en Infrabel", aldus nog de schepen.