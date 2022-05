Gemeentebestuur Arendonk wil ouders met subsidie overtuigen om wasbare luiers te gebruiken

Leen Bruyninckx, mama van een dochtertje van 3, is een jonge onderneemster die een babywinkel uitbaat in Arendonk. Ze heeft een groot assortiment herbruikbare luiers. "Ik ben zelf gestart met die luiers te gebruiken toen mijn dochtertje ongeveer twee maanden oud was. Ik kende de wasbare luiers nog niet, en was op zoek naar een alternatief voor de wegwerpluiers. We vonden het waanzinnig hoeveel afval we hadden op één maand tijd", vertelt ze op Radio 2.