Gent onderzoekt eerherstel voor vrouwen die in 16e en 17e eeuw als "heks" zijn geëxecuteerd

Stad Gent gaat na of eerherstel mogelijk is voor vrouwen die in de 16 en 17e eeuw als "heks" zijn geëxecuteerd. "We onderzoeken hoe we de slachtoffers van de onmenselijke heksenvervolging kunnen herdenken", zegt schepen Sami Souguir (Open VLD). Er komen mogelijk gedenkstenen in het Sint-Veerleplein aan het Gravensteen.