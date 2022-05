Federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen vraagt extra budget voor nieuwe vormen criminaliteit

Ook de North Sea Port in Gent moet beter beveiligd worden. De situatie is er niet te vergelijken met de haven van Antwerpen, toch is er de afgelopen 4 jaar meer dan 5 ton cocaïne onderschept.

“De North Sea port is een haven in volle expansie”, zegt Cap. “We worden er geconfronteerd met internationale drugssmokkel, mensenhandel en milieumisdrijven. De kartels worden ook steeds creatiever met het verbergen van de drugs. Vroeger verstopten ze die in de lading of container, maar nu vinden we ook vaak drugs terug onder de waterlijn of in een zeekast."

De federale gerechtelijke politie wil ook een beroep doen op burgers en havenarbeiders, om criminaliteit in de haven in te seinen.