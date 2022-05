Gokreclame wordt wellicht bijna volledig verboden, minister Van Quickenborne: "Gokken is het nieuwe roken"

Ook zouden gokplatformen volgens het onwerp niet meer aan sportsponsoring doen, al is daar een overgangsmaatregel tot 2025. Gokbedrijven mogen tot dan enkel nog reclame maken door de merknaam of het logo te gebruiken, zowel op de shirts als in de stadions. Het gebruik van reclameslogans is sowieso niet meer toegelaten. Ook reclamespots afspelen op schermen of door luidsprekers in stadions wordt verboden.

In het kader van sporttornooien mag tot 1 januari 2025 op televisie wel nog reclame gemaakt worden, maar enkel spotjes van maximaal 5 seconden, maximaal 2 per uur en minstens een kwartier voor of na de uitzending van de wedstrijd.