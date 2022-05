Opgelet: allergieseizoen voor graspollen is van start gegaan, valt daar iets aan te doen?

Graspollen zijn meest voorkomende oorzaak van allergieën in ons land. Zeker één op de zes Belgen is hieraan gevoelig. De symptomen van hooikoorts zijn zeer uiteenlopend: prikkelende, jeukende, tranende en rode ogen, niesbuien, verstopte neus en sinussen, lopende neus, verlies van smaak- en reukzin, jeuk achterin de mond of in de keel.



Het graspollenseizoen loopt elk jaar van mei tot juli, met in juni een piekperiode. "Dat is het gevolg van de opeenvolgende bloei van meer dan honderd soorten die samen de grassenfamilie vormen", legt Sciensano uit.

Intussen is er een bepaalde concentratie aan graspollen in de lucht bereikt, om te kunnen spreken van de "officiële start" van het graspollenseizoen. "Zodra de kritische drempelwaarde van 50 stuifmeelkorrels per kubieke meter lucht wordt bereikt, gaat de meerderheid van de allergiepatiënten waarschijnlijk symptomen vertonen", legt Ann Packeu uit, verantwoordelijke van de dienst Mycologie en Aerobiologie bij Sciensano.

Uit metingen in de vijf stations van het AirAllergy-netwerk blijkt dat die drempelwaarde sneller en op grotere schaal wordt bereikt in het binnenland. "Daarom raden we mensen met ernstige allergieën aan om indien mogelijk aan de kust te verblijven", zegt Packeu.