Gratis appels voor gezonde hersenen op de markt van Kortrijk

In Vlaanderen lijden ongeveer 141.000 mensen aan dementie. Tegen 2070 zal dat aantal verdubbeld zijn. Meer aandacht voor een leefstijl die goed is voor de hersenen en het risico op dementie kan verkleinen, kan voor heel wat mensen een verschil maken. Jan Steyaert, wetenschappelijk medewerker van de Expertisecentra Dementie: “De laatste jaren is er meer aandacht voor de preventie van hersenziekten. Hoge leeftijd blijft de belangrijkste factor van het ontstaan van dementie, maar meer en meer blijkt dat wel tot 40% van dementie te maken heeft met leefstijl. Daarom lanceren we deze campagne "2 voor de prijs van 1". We willen iedereen ervan bewust maken dat de aanpak van de belangrijkste leefstijlfactoren die het risico op dementie bepalen, ook winst opleveren voor hart en bloedvaten.”