Hinder verwacht rond Sportpaleis door aanleg nieuwe fietspaden

Bouwheer Lantis start vandaag verschillende werven op rond Antwerpen om fietspaden te verbeteren en aan te leggen. Vooral rond het Sportpaleis wordt er hinder voor het autoverkeer verwacht. "Vandaag beginnen we met de aanleg van een een dubbel fietspad aan het verkeerscomplex Schijnpoort. De oversteekplaats voor voetgangers en fietsers wordt ook veiliger gemaakt", zegt Annik Dirkx van Lantis.

"We verwachten tot juli beperkte hinder. Auto's hebben één rijstrook minder ter beschikking op de Schijnpoortweg, en dat in beide richtingen." De Schijnpoortweg is de verbinding tussen de Seefhoek en het Sportpaleis die de Singel kruist. Later deze zomer verschuiven de werkzaamheden naar de nabijgelegen Bisschoppenhoflaan in Deurne.