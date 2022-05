BEKIJK - Moet je Nederlands kunnen spreken om 'Vlaming' te zijn?  Ivan De Vadder analyseert De Stemming over migratie en identiteit

"De Stemming" is een onderzoek in opdracht van VRT NWS en De Standaard, online uitgevoerd bij 2.064 Vlamingen door de universiteiten van Brussel en Antwerpen, onder leiding van Stefaan Walgrave (UA) en Jonas Lefevere (VUB). De steekproef vond plaats tussen 14 en 31 maart, toen de Russische invasie in Oekraïne nog volop in een eerste fase zat. VRT NWS presenteert de resultaten van het onderzoek in vier delen: de impact van de oorlog (5/5), de kiesintenties van de Vlaming (vandaag), de klimaatverandering (maandag 9/5) en het migratiebeleid (dinsdag 10/5).



Voor wie zich in de resultaten wil verdiepen: achter deze link vindt u het volledige rapport van het tweede deel van ”De Stemming”.