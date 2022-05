Ijskarren kijken uit naar zonnige week: "Als de kinderen al in bed liggen, zetten we ons muziekje wat stiller"

Voor veel mensen herkenbaar: we zien een ijskar graag komen, maar de "crèmekar" komt geregeld wel eens te vroeg of te laat. Wanneer de kinderen al in bed liggen of net tijdens het avondeten. "Daar worden we inderdaad soms op aangesproken. Maar we moeten onze ronde natuurlijk wel ergens starten. Voor veel mensen is dat ook geen probleem", vertelt Ellen Robeyn van de "Pajotse Crèmekar" bij Radio 2. Ze geeft ook meteen een tip mee voor wie wel een ijsje lust, maar nog aan het eten is. "Stop je ijsje nog even in de diepvries. Dan kan je er na het eten meteen zonder problemen van smullen."