Koster mag namen kiezen voor jonge slechtvalken in Peer: "Trudo, Truda en Trudi"

Peer riep de hulp in van de inwoners om de namen voor de jonge slechtvalken te kiezen. En de stad vond de suggestie van koster Winanda Soors de beste. "Onze koster heeft de inspiratie in eigen huis gevonden", lacht info-ambtenaar Koen Wellens. Ze is namelijk koster van de Sint-Trudokerk in het centrum van Peer, en dat is ook de kerk waar de slechtvalken gebroed hebben.

"Met Trudo hebben we een mannelijke versie van de naam, met Truda een vrouwelijke versie. En we hebben ook een gender-neutrale naam: Trudi", klinkt het.

Koster Winanda Soors is blij dat haar suggestie tot de namen van de jonge vogels geleid heeft. Ze volgt de vogels al enkele weken op de voet. "Ik heb ook de eerste slechtvalk zien landen, later diezelfde dag was er de tweede al en nog een week later was het eerste ei er."

Boven in de nestkast hangt een camera, en via die webcam kan je zien wat er in het nest boven in de toren gebeurt.