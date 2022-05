Kotbaas in Gent zou enkel aan meisjes willen verhuren, maar dat mag niet

Onderscheid maken in geslachten is al verboden sinds 2008, toen is de discriminatieregelgeving in Vlaanderen in het leven geroepen. "Die regelgeving zet een rem op de vrijheid van de kotbazen. Je kan niet zomaar zelf kiezen aan wie je verhuurt. Veel van die kotbazen die we aanspreken antwoorden met: 'ik doe wat ik wil'. Maar dat is eigenlijk niet zo."