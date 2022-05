Kuurnebrug wordt verhoogd en er komt dus geen nieuwe brug

De Vlaamse Waterweg wil begin volgend jaar beginnen met de werken die de Kuurnebrug tussen Harelbeke en Kuurne moeten renoveren en verhogen. Daarvoor maakt de Vlaamse overheid ruim 2,3 miljoen euro vrij. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

De huidige brug over de Leie tussen Harelbeke en Kuurne ligt een halve meter te laag voor schepen die willen passeren met containers tot drie lagen hoog gestapeld. Omdat de brug nog in een goede staat is, zal de Vlaamse Waterweg de brug bewaren en lichtjes verhogen.