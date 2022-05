Leuvense politie betrapt aantal fietsdieven op heterdaad

Zondagnacht ziet een politiepatrouille vonken van achter een haag naast de Dijle in de Drinkwaterstraat. Achter de haag treft de politie twee mannen aan en een fiets met een beugelslot dat gedeeltelijk doormidden gezaagd is. Het slot voelt nog warm aan, maar een slijpschijf vindt de politie nergens. Waarschijnlijk werd die in de Dijle gegooid. Uit onderzoek blijkt dat de fiets net voordien in de Parijsstraat werd gestolen. Ook deze twee mannen, een 28-jarige uit Charleroi en een 35-jarige uit Spa, moeten zich in juni verantwoorden voor de rechtbank.