Libris Literatuur Prijs voor roman "Wormmaan" van Nederlandse auteur Mariken Heitman

“Wormmaan” gaat over Elke, die na tegenslag op haar werk met een vergeten erwtenras naar een Waddeneiland vertrekt, op zoek naar een oererwtensoort, maar ook naar haar eigen genderidentiteit. Parallel aan Elkes zoektocht vertelt “Wormmaan” over onze verre voorouders en over het personage Ra, een eenling die aansluiting zoekt bij wat later de eerste boeren zullen blijken.