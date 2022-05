Liveblog - Wat zegt Poetin op Overwinningsdag? "Vrees dat hij annexatie van oosten en zuiden zal aankondigen" 

VRT NWS-journalist Rudi Vranckx is momenteel in Charkov, in het noordoosten van Oekraïne. Daar wordt bang uitgekeken naar de toespraak van Poetin. "De mensen zijn onrustig. Iedereen heeft het over wat er vandaag zou kunnen gebeuren. Men is ook een tikkeltje paranoïde."

"Men denkt hier dat Marioepol (de belegerde zuidelijke havenstad, red.) de prijs is die Poetin gaat claimen. Waar men ook voor vreest, is dat hij gaat zeggen dat hij het hele zuiden en oosten gaat annexeren, via een referendum bijvoorbeeld. Zoals gebeurd is met de Krim in 2014. Men ziet daarvoor aanwijzingen in de "Russificatie" van het veroverde gebied."

Intussen ziet Vranckx wel dat het Oekraïense leger vooruitgang boekt in de regio rond Charkov. "Ze hebben nog een 20-tal kilometer te gaan om de Russen echt terug over de grens te dringen. En dat zou psychologisch erg belangrijk zijn."