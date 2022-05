Franse president Emmanuel Macron stelt een nieuwe Europese politieke unie voor

De toespraak van Macron stond dan wel in het teken van hoe Europa slagvaardiger en moderner kan worden, maar de oorlog in Oekraïne kreeg ook heel wat aandacht. Macron herhaalde nog eens dat de Europese landen niet in oorlog zijn met Rusland, maar wel in die zin betrokken zijn omdat de oorlog op Europees grondgebied plaatsvindt en dus directe gevolgen heeft.

Het is aan Oekraïne om te bepalen op welke voorwaarden er onderhandeld zal worden met Rusland over het beëindigen van de oorlog. De Europese landen zullen Oekraïne daarin steunen. En Macron zei ook dat de Europese landen Oekraïne zullen helpen met de heropbouw, eens de oorlog voorbij is.