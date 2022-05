BEKIJK - Midden in nacht aankomen in Brussel-Zuid, maar geen opvang: het verhaal van Borys (16) en Pavlo (17) uit Kiev

In tegenstelling tot in sommige andere Europese landen, kunnen vluchtelingen uit Oekraïne die 's nachts in Brussel-Zuid aankomen niet op opvang rekenen. Dat komt omdat het Rode Kruis enkel overdag actief is in het station, waar de internationale treinen aankomen. De vrienden Borys (16) en Pavlo (17) zijn zonder ouders vanuit Kiev naar België gevlucht en moesten noodgedwongen in het station overnachten. Net als 116 andere minderjarigen uit Oekraïne, verblijven ze nu bij een Vlaams pleeggezin.