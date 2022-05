Muzikant Nick Cave verliest opnieuw een zoon: model Jethro Lazenby (31) is gestorven

Jethro Lazenby werd in Melbourne in Australië geboren en kwam pas te weten dat Nick Cave zijn vader was toen hij 8 jaar oud was. Hij gebruikte zowel de naam Lazenby als Cave. Hij werkte als model, onder meer voor Balenciaga en Versace en acteerde ook. Zo was hij onder meer te zien in "Corroboree" (2007) en "My little princess" (2011), waarin ook Isabelle Huppert meespeelt. Recent werkte hij ook als fotograaf.