Ook in Groot-Antwerpen zit er te veel PFAS in het bloed

Uit een onderzoek in opdracht van de actiegroep Grondrecht blijkt dat in ook in Groot-Antwerpen veel mensen te hoge concentraties PFAS in het bloed hebben. Dat schrijft De Morgen. Het onderzoek, bevat 25 stalen. Niet veel, geeft Grondrecht toe, maar het zou wel voldoende indicatie moeten zijn voor de overheid om een breder onderzoek op poten te zetten.