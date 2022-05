Wie in Oost-Vlaanderen betrapt wordt op gsm'en achter het stuur, is rijbewijs kwijt

De laatste jaren is het gebruik van mobiele toestellen tijdens het rijden serieus toegenomen. Uit een Europese enquête blijkt dat één op de vier Belgische bestuurders berichten leest of verstuurt tijdens het rijden en dat één op de zes nog steeds niet handenvrij belt achter het stuur. Afleiding door gsm- of smartphonegebruik is daarom een belangrijke oorzaak van ongevallen in het verkeer.

Volgens Vias Institute houdt 8 procent van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur, wat naar schatting zou leiden tot een 50-tal doden en 4.500 gewonden per jaar. Naast de gsm of smartphone zijn er tegenwoordig tal van andere apparaten met een scherm die bestuurders kunnen afleiden en daardoor het risico op ongevallen aanzienlijk kunnen verhogen. Vandaar dat het parket van Oost-Vlaanderen een sterk signaal wil uitzenden.