Opwijk wil niet enkel wooneenheden op oude brouwerijsite: “We willen meer leven in de brouwerij”

“Die site is heel belangrijk in onze gemeente, ze ligt erg strategisch en moet dus een kwalitatieve invulling krijgen die een meerwaarde is voor onze gemeente”, zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA). “Alles is toegelaten, van wooneenheden tot andere functies. Maar we willen letterlijk meer leven in de brouwerij krijgen, meer leven in het centrum. Dat zal erg belangrijk zijn bij de nieuwe invulling van de site. Dat kan gaan van horeca tot socio-culturele functies, handel, diensten. Ook onze gemeentelijke diensten zouden naar daar kunnen verhuizen.”