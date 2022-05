Poetin verdedigt invasie in toespraak op Overwinningsdag: "Er was een onaanvaardbare dreiging aan onze grens ontstaan"

9 mei is een van de belangrijkste feestdagen in Rusland. Op die dag vieren de Russen de overgave van nazi-Duitsland in 1945. In Rusland viert men dat op 9 mei en niet op 8 mei zoals bijvoorbeeld in ons land, omdat het destijds door het tijdsverschil al na middernacht was.

Op 9 mei worden in verschillende Russische steden militaire parades gehouden, de grootste en meest indrukwekkende uiteraard in de hoofdstad Moskou. Zo'n 10.000 militairen namen er aan deel. Vandaag liepen onder meer militairen mee die gevochten hebben in Oekraïne.

Het slotgedeelte met een luchtdefilé, waarbij jachtvliegtuigen in een Z-formatie zouden vliegen en de kleuren van de Russische vlag zouden tonen, werd geschrapt door het slechte weer.