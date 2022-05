Premier van Sri Lanka stapt op na confrontaties tussen aanhangers en demonstranten tegen de regering

Mahinda Rajapaksa, de premier van Sri Lanka en broer van president Gotabaya Rajapaksa, heeft zijn ontslag ingediend. "Meerdere partijen hebben aangegeven dat een interim-regering de beste oplossing is voor de crisis. Daarom dien ik mijn ontslag in, zodat de volgende stappen genomen kunnen worden in overeenstemming met de grondwet", aldus een brief van Rajapaksa.