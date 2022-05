Aardbeienprinsessen brengen aardbeien uit Melsele naar koning Filip

“Wij telen substraat aardbeien”, vertelt Alain Lutz. “Dat zijn aardbeien die gekweekt worden in potten gevuld met grond. Deze zijn opgehangen op ooghoogte wat het plukken een stuk eenvoudiger maakt. Dat er een verschil in smaak zou zijn met aardbeien in volle grond, is absoluut niet waar. Wij dagen iedereen uit om een blinde smaaktest te doen, ik garandeer dat het verschil niet te proeven is."



Aardbeienteelt is tegenwoordig hightech. Het klimaat in de serres is volledig computergestuurd, net zoals de bewatering en bemesting. Al deze hoogtechnologische snufjes zorgen ervoor dat het aardbeienseizoen al half maart begint en pas eind december eindigt.

“Dat klopt”, zegt Alain Lutz. “Elke aardbeienstruik kan om de 5 dagen geplukt worden en dit gedurende 6 tot 7 weken. Daarna wordt de plant vervangen. Zo halen wij tot vijf volle oogsten per jaar."